Черняк Израиль Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти08.07.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Черняк Моисей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Ольга Бергардовна
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ольга Бергардовна
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Евграшенко (Черняк) Лариса Израилевна
Мать ребёнка: (Макарова) Елена Михайловна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
08.07.1994
Москва, город федерального значения Москва