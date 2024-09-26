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Черняк Израиль Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

08.07.1994

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Черняк Моисей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Макарова) Елена Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Ольга Бергардовна

Развод
Неизвестно

Жена: (Макарова) Елена Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Бергардовна

Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Евграшенко (Черняк) Лариса Израилевна

Мать ребёнка: (Макарова) Елена Михайловна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
08.07.1994
Москва, город федерального значения Москва

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