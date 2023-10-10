(Макарова) Елена Михайловна
Место рождения
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти13.06.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Рождение ребёнка
30.04.1933
Дочь: Евграшенко Лариса Израилевна
Отец ребёнка: Черняк Израиль Моисеевич
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1937
Дочь: Трынкина Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Викторов Сергей
Развод
1940
Муж: Викторов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Викторов Сергей
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.1980
Похороны
Неизвестно