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(Макарова) Елена Михайловна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

13.06.1980

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: Макаров Михаил Герасимович

Мать: Макарова Елена Сергеевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.04.1933

Дочь: Евграшенко Лариса Израилевна

Отец ребёнка: Черняк Израиль Моисеевич

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
12.01.1937

Дочь: Трынкина Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Викторов Сергей

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
1940

Муж: Викторов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викторов Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Черняк Израиль Моисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняк Израиль Моисеевич

Смерть
13.06.1980
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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