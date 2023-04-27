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von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero

Место рождения

Ansbach, Brandenburg-Ansbach Deutschland (HRR)

Дата рождения

02.08.1455

Дата смерти

09.01.1499

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1455

Отец: of Brandenburg Albrecht Achilles

Мать: von Baden (Zähringen) Margarethe

Работа или профессия
Неизвестно
Kurfurste i Brandenburg 1486-99, Prince of Brandenburg 1486-1499
Бракосочетание
25.08.1476

Жена: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin

Рождение ребёнка
27.08.1487

Дочь: von Brandenburg-Hohenzollern (von Brandenburg) Anna

Мать ребёнка: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin

Рождение ребёнка
17.10.1488

Дочь: von Brandenburg (Hohenzollern) Ursula

Мать ребёнка: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin

Смерть
09.01.1499
Похороны
1499

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