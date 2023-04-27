von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero
Место рожденияAnsbach, Brandenburg-Ansbach Deutschland (HRR)
Дата рождения02.08.1455
Дата смерти09.01.1499
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1455
Работа или профессия
Неизвестно
Kurfurste i Brandenburg 1486-99, Prince of Brandenburg 1486-1499
Бракосочетание
25.08.1476
Рождение ребёнка
27.08.1487
Дочь: von Brandenburg-Hohenzollern (von Brandenburg) Anna
Мать ребёнка: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin
Рождение ребёнка
17.10.1488
Дочь: von Brandenburg (Hohenzollern) Ursula
Мать ребёнка: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin
Смерть
09.01.1499
Похороны
1499