von Brandenburg-Hohenzollern (von Brandenburg) Anna
Место рожденияBerlin, Brandenburg Deutschland(HRR)
Дата рождения27.08.1487
Дата смерти03.05.1514
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1487
Работа или профессия
Неизвестно
Hertuginne av Schlesvig - Holstein
Бракосочетание
10.04.1502
Рождение ребёнка
08.12.1503
Сын: of Denmark and Norway of Oldenburg Christian III
Отец ребёнка: of Denmark and Norway, of Oldenburg Frederick Koning
Смерть
03.05.1514
Похороны
Около 1514