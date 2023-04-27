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von Brandenburg-Hohenzollern (von Brandenburg) Anna

Место рождения

Berlin, Brandenburg Deutschland(HRR)

Дата рождения

27.08.1487

Дата смерти

03.05.1514

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1487

Отец: von Brandenburg-Ansbach Johann Cicero

Мать: von Sachsen (Wettin) Margaret Herzogin

Работа или профессия
Неизвестно
Hertuginne av Schlesvig - Holstein
Бракосочетание
10.04.1502

Муж: of Denmark and Norway, of Oldenburg Frederick Koning

Рождение ребёнка
08.12.1503

Сын: of Denmark and Norway of Oldenburg Christian III

Отец ребёнка: of Denmark and Norway, of Oldenburg Frederick Koning

Смерть
03.05.1514
Похороны
Около 1514

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