Бондарев Дмитрий Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондарев Дмитрий Вячеславович

Бондарев Дмитрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1984

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1984

Отец: Бондарев Вячеслав Владимирович

Мать: Бондарева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Надежда

Рождение ребёнка
21.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева Надежда

Рождение ребёнка
17.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарева Надежда

Мы используем куки для улучшения работы сайта.