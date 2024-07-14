Бондарев Дмитрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1984
Отец: Бондарев Вячеслав Владимирович
Мать: Бондарева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Надежда
Рождение ребёнка
21.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева Надежда
Рождение ребёнка
17.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарева Надежда