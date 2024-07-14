Бондарев Вячеслав Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1958
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1958
Отец: Бондарев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бондарева Татьяна
Рождение ребёнка
28.02.1984
Сын: Бондарев Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна
Рождение ребёнка
25.12.1993
Дочь: Бондарева Екатерина Вячеславовна
Мать ребёнка: Бондарева Татьяна