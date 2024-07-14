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Бондарев Вячеслав Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1958

Отец: Бондарев Владимир

Мать: Бондарева Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондарева Татьяна

Рождение ребёнка
28.02.1984

Сын: Бондарев Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна

Рождение ребёнка
25.12.1993

Дочь: Бондарева Екатерина Вячеславовна

Мать ребёнка: Бондарева Татьяна

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