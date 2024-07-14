Бондарева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1964

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
28.02.1984

Сын: Бондарев Дмитрий Вячеславович

Отец ребёнка: Бондарев Вячеслав Владимирович

Рождение ребёнка
25.12.1993

Дочь: Бондарева Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Бондарев Вячеслав Владимирович

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