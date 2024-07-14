Бондарева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1984
Сын: Бондарев Дмитрий Вячеславович
Отец ребёнка: Бондарев Вячеслав Владимирович
Рождение ребёнка
25.12.1993
Дочь: Бондарева Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Бондарев Вячеслав Владимирович