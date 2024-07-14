Бондарева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондарев Дмитрий Вячеславович

Рождение ребёнка
21.12.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Вячеславович

Рождение ребёнка
17.11.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Вячеславович

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