Бондарева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Вячеславович
Рождение ребёнка
17.11.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бондарев Дмитрий Вячеславович