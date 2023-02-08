Кручинин Герасим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1918
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик, кирпичник, приказчик у купца в Астрахани
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручинин Михаил Герасимович
Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
26.10.1904
Рождение ребёнка
21.11.1909
Рождение ребёнка
1912
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кручинин Василий Герасимович
Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кручинин Федор Герасимович
Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна
Смерть
1918