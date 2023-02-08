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Кручинин Герасим Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Кручинин Федор Степанович

Мать: Кручинина (Серова) Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
каменщик, кирпичник, приказчик у купца в Астрахани
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручинин Михаил Герасимович

Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Кручинина (Кручинина) Клавдия Герасимовна

Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
21.11.1909

Дочь: Семенов (Кручинина) Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тарасова (Кручинина) Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кручинин Василий Герасимович

Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кручинин Федор Герасимович

Мать ребёнка: Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1918

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