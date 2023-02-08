Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Потехин Василий

Мать: Потехина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кручинин Михаил Герасимович

Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кручинин Герасим Федорович

Рождение ребёнка
26.10.1904

Дочь: Кручинина (Кручинина) Клавдия Герасимовна

Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович

Рождение ребёнка
21.11.1909

Дочь: Семенов (Кручинина) Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Тарасова (Кручинина) Анастасия Герасимовна

Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Кручинин Василий Герасимович

Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кручинин Федор Герасимович

Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович

Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
1962
Пестяки, Пестяковский муниципальный район, Ивановская область

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