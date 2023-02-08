Кручинина (Потехина) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Потехин Василий
Мать: Потехина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кручинин Михаил Герасимович
Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.10.1904
Дочь: Кручинина (Кручинина) Клавдия Герасимовна
Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович
Рождение ребёнка
21.11.1909
Дочь: Семенов (Кручинина) Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Тарасова (Кручинина) Анастасия Герасимовна
Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1915
Сын: Кручинин Василий Герасимович
Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кручинин Федор Герасимович
Отец ребёнка: Кручинин Герасим Федорович
Смерть
1962