Кручинин Федор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кручинин Федор Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кручинин Герасим Федорович

Мать ребёнка: Кручинина Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кручинина Александра Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
овчинник, крестьянин
Смерть
Неизвестно
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