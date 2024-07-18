(Царькова Туманова) Евдокия Архипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1897
Дата смерти23.02.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1920
Дочь: (Туманова) Надежда Иванова
Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
28.12.1924
Сын: Туманов Павел Иванов
Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
15.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
31.08.1930
Сын: Туманов Иван Иванов
Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
21.03.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев
Смерть
23.02.1978