(Царькова Туманова) Евдокия Архипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1897

Дата смерти

23.02.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1924 г.р.
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1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1920

Дочь: (Туманова) Надежда Иванова

Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
28.12.1924

Сын: Туманов Павел Иванов

Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
15.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
31.08.1930

Сын: Туманов Иван Иванов

Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
21.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туманов Иоанн Алексеев

Смерть
23.02.1978

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