Туманов Иоанн Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Иоанн Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1886

Дата смерти

19.01.1959

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

1920 г.р.
1924 г.р.
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1930 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1886

Отец: Бабин-Туманов Алексей Егорович

Мать: (Соколова Туманова) Феодосия Владимирова

Рождение ребёнка
12.08.1920

Дочь: (Туманова) Надежда Иванова

Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
28.12.1924

Сын: Туманов Павел Иванов

Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
15.08.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
31.08.1930

Сын: Туманов Иван Иванов

Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
21.03.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Смерть
19.01.1959

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