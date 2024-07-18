Туманов Иоанн Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1886
Дата смерти19.01.1959
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1886
Рождение ребёнка
12.08.1920
Дочь: (Туманова) Надежда Иванова
Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
28.12.1924
Сын: Туманов Павел Иванов
Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
15.08.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
31.08.1930
Сын: Туманов Иван Иванов
Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова
Рождение ребёнка
21.03.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова
Смерть
19.01.1959