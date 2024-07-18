Туманов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.08.1930

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1930

Отец: Туманов Иоанн Алексеев

Мать: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995

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