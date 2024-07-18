Туманов Павел Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Павел Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1924

Отец: Туманов Иоанн Алексеев

Мать: (Царькова Туманова) Евдокия Архипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Семенова Туманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Семенова Туманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Семенова Туманова) Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Семенова Туманова) Вера Ивановна

Смерть
Неизвестно

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