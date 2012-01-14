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Беркутов Масхут Каримович

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Место рождения

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

07.06.1936

Дата смерти

14.01.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1936

Отец: Беркутов Карим Юсупович

Мать: Беркутова Маргуба

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна

Рождение ребёнка
02.08.1960

Сын: Беркутов Анвар Масхутович

Мать ребёнка: Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна

Рождение ребёнка
24.08.1963

Сын: Беркутов Ильяс Масхутович

Мать ребёнка: Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна

Смерть
14.01.2012

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