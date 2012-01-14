Беркутов Масхут Каримович
Место рождения
Дата рождения07.06.1936
Дата смерти14.01.2012
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1936
Отец: Беркутов Карим Юсупович
Мать: Беркутова Маргуба
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1960
Сын: Беркутов Анвар Масхутович
Мать ребёнка: Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна
Рождение ребёнка
24.08.1963
Сын: Беркутов Ильяс Масхутович
Мать ребёнка: Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна
Смерть
14.01.2012