Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1939
Дата смерти11.07.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.08.1960
Сын: Беркутов Анвар Масхутович
Отец ребёнка: Беркутов Масхут Каримович
Рождение ребёнка
24.08.1963
Сын: Беркутов Ильяс Масхутович
Отец ребёнка: Беркутов Масхут Каримович
Смерть
11.07.2011