Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1939

Дата смерти

11.07.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркутов Масхут Каримович

Рождение ребёнка
02.08.1960

Сын: Беркутов Анвар Масхутович

Отец ребёнка: Беркутов Масхут Каримович

Рождение ребёнка
24.08.1963

Сын: Беркутов Ильяс Масхутович

Отец ребёнка: Беркутов Масхут Каримович

Смерть
11.07.2011

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