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Беркутов Анвар Масхутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1960

Дата смерти

18.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1960

Отец: Беркутов Масхут Каримович

Мать: Беркутова (Гизатуллина) Роза Имамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова Райхан Акрамовна

Рождение ребёнка
25.01.1985

Сын: Беркутов Руслан Анварович

Мать ребёнка: Беркутова Райхан Акрамовна

Рождение ребёнка
26.10.1986

Дочь: Муравьева Динара Анваровна

Мать ребёнка: Беркутова Райхан Акрамовна

Смерть
18.01.2014

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