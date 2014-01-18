Беркутов Анвар Масхутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1960
Дата смерти18.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1985
Сын: Беркутов Руслан Анварович
Мать ребёнка: Беркутова Райхан Акрамовна
Рождение ребёнка
26.10.1986
Дочь: Муравьева Динара Анваровна
Мать ребёнка: Беркутова Райхан Акрамовна
Смерть
18.01.2014