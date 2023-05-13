Беркутова Маргуба
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беркутова Мафруза Каримовна
Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович
Рождение ребёнка
10.08.1928
Дочь: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна
Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович
Рождение ребёнка
07.06.1936
Сын: Беркутов Масхут Каримович
Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович
Рождение ребёнка
16.06.1939
Смерть
Неизвестно