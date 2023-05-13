Беркутова Маргуба — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеркутова Маргуба

Беркутова Маргуба

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1928 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркутов Карим Юсупович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркутова Мафруза Каримовна

Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович

Рождение ребёнка
10.08.1928

Дочь: Зайнуллина (Беркутова) Магрифа Каримовна

Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович

Рождение ребёнка
07.06.1936

Сын: Беркутов Масхут Каримович

Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
16.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беркутов Карим Юсупович

Куликовы Копани, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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