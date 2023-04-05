Воронец Василий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронец Василий Михайлович

Воронец Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

До 1844

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дерфельден Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Воронец Аграфена Богдановна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Воронец Василий Васильевич

Мать ребёнка: Воронец Аграфена Богдановна

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дурова Мария Васильевна

Мать ребёнка: Воронец Аграфена Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
До 1844
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close