Воронец Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиДо 1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дерфельден Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Воронец Аграфена Богдановна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Воронец Василий Васильевич
Мать ребёнка: Воронец Аграфена Богдановна
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дурова Мария Васильевна
Мать ребёнка: Воронец Аграфена Богдановна
Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
До 1844