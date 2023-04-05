Воронец (Лыкошина) Аграфена Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронец (Лыкошина) Аграфена Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лыкошин Богдан Васильевич

Мать: Лыкошина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Дерфельден Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Воронец Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Воронец Василий Васильевич

Отец ребёнка: Воронец Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Дурова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Воронец Василий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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