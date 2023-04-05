Воронец (Лыкошина) Аграфена Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лыкошин Богдан Васильевич
Мать: Лыкошина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Дерфельден Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Воронец Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Воронец Василий Васильевич
Отец ребёнка: Воронец Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Дурова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Воронец Василий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно