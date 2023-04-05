Дурова (Воронец) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дурова Настасья Яковлевна
Отец ребёнка: Дуров Яков Иванович
Рождение ребёнка
23.08.1814
Отец ребёнка: Дуров Яков Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1817
Дочь: Дурова Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Дуров Яков Иванович
Работа или профессия
Неизвестно