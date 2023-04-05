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Дурова (Воронец) Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Воронец Василий Михайлович

Мать: Воронец Аграфена Богдановна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дурова Настасья Яковлевна

Отец ребёнка: Дуров Яков Иванович

Рождение ребёнка
23.08.1814

Сын: Дуров Захар Яковлевич

Отец ребёнка: Дуров Яков Иванович

Рождение ребёнка
15.11.1817

Дочь: Дурова Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Дуров Яков Иванович

Работа или профессия
Неизвестно