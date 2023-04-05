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Воронец Василий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Воронец Василий Михайлович

Мать: Воронец Аграфена Богдановна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Воронец Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Воронец Мария Петровна

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Крюкова Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Воронец Варвара Дмитриевна

Рождение ребёнка
17.08.1818

Сын: Воронец Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Воронец Варвара Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик
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