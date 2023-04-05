Воронец Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Рождение ребёнка
1808
Сын: Воронец Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Воронец Мария Петровна
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Крюкова Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Воронец Варвара Дмитриевна
Рождение ребёнка
17.08.1818
Сын: Воронец Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Воронец Варвара Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
поручик