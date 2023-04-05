Крюкова (Воронец) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти12.11.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Бракосочетание
26.09.1838
Рождение ребёнка
1843
Сын: Дмоховский Михаил Адольфович
Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Тихоцкая Софья Адольфовна
Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Дмоховский Лев Адольфович
Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмоховский Константин Адольфович
Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аделаида Адольфовна
Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.11.1891