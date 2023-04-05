Крюкова (Воронец) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова (Воронец) Анастасия Васильевна

Крюкова (Воронец) Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

12.11.1891

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Воронец Василий Васильевич

Мать: Воронец Варвара Дмитриевна

Бракосочетание
26.09.1838

Муж: Дмоховский Адольф Алозиевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Дмоховский Михаил Адольфович

Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Тихоцкая Софья Адольфовна

Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Дмоховский Лев Адольфович

Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дмоховский Константин Адольфович

Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аделаида Адольфовна

Отец ребёнка: Дмоховский Адольф Алозиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
12.11.1891
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close