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Боголепова Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боголепов Устин Павлович

Место жительства
1879
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Боголепова Анна Юстиновна

Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Боголепов Федор Юстинович

Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.03.1889

Сын: Боголепов Павел Устинович

Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Боголепов Павел Устинович

Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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