Боголепова Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Боголепова Анна Юстиновна
Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Боголепов Федор Юстинович
Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович
Рождение ребёнка
10.03.1889
Сын: Боголепов Павел Устинович
Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович
Рождение ребёнка
26.06.1890
Сын: Боголепов Павел Устинович
Отец ребёнка: Боголепов Устин Павлович
Смерть
Неизвестно