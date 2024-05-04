Боголепов Устин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти26.05.1892
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
18.02.1886
Дочь: Боголепова Анна Юстиновна
Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1887
Сын: Боголепов Федор Юстинович
Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1889
Сын: Боголепов Павел Устинович
Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
26.06.1890
Сын: Боголепов Павел Устинович
Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна
Смерть
26.05.1892
от паралича