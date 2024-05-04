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Боголепов Устин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

26.05.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боголепова Людмила Ивановна

Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
1879
Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
18.02.1886

Дочь: Боголепова Анна Юстиновна

Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
15.06.1887

Сын: Боголепов Федор Юстинович

Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна

Маслозеро, Медвежьегорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.03.1889

Сын: Боголепов Павел Устинович

Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
26.06.1890

Сын: Боголепов Павел Устинович

Мать ребёнка: Боголепова Людмила Ивановна

Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
26.05.1892
Маслозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от паралича

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