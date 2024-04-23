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Гликерия Петровна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

21.07.1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Пётр Дорофеевич

Мать: Мария Ивановна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1870

Дочь: Ульяна Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1873

Сын: Андрей Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Сын: Прокофий Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Фёдор Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Дочь: Домника Демьяновна

Отец ребёнка: Демьян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Емельян Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Александр Демьянович

Отец ребёнка: Демьян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
21.07.1907

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