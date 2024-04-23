Гликерия Петровна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти21.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Пётр Дорофеевич
Мать: Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.12.1870
Дочь: Ульяна Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Ефимович
Рождение ребёнка
02.07.1873
Сын: Андрей Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Ефимович
Рождение ребёнка
08.07.1878
Сын: Прокофий Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Ефимович
Рождение ребёнка
07.11.1880
Сын: Фёдор Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Ефимович
Рождение ребёнка
01.01.1884
Дочь: Домника Демьяновна
Отец ребёнка: Демьян Ефимович
Рождение ребёнка
18.07.1886
Сын: Емельян Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Ефимович
Рождение ребёнка
22.10.1889
Сын: Александр Демьянович
Отец ребёнка: Демьян Ефимович
Смерть
21.07.1907