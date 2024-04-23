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Демьян Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

24.01.1907

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Ефим Никитич

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Макар Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Прасковья Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.12.1870

Дочь: Ульяна Демьяновна

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ульяна Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1873

Сын: Андрей Демьянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Матрёна Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
08.07.1878

Сын: Прокофий Демьянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Ксения Демьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1880

Сын: Фёдор Демьянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1884

Дочь: Домника Демьяновна

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1886

Сын: Емельян Демьянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.10.1889

Сын: Александр Демьянович

Мать ребёнка: Гликерия Петровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Александр Демьянович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
24.01.1907

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