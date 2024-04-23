Демьян Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти24.01.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Ефим Никитич
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1866
Сын: Макар Дементьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Прасковья Демьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1870
Дочь: Ульяна Демьяновна
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ульяна Демьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.07.1873
Сын: Андрей Демьянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Матрёна Демьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.07.1878
Сын: Прокофий Демьянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Ксения Демьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1880
Сын: Фёдор Демьянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
01.01.1884
Дочь: Домника Демьяновна
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
18.07.1886
Сын: Емельян Демьянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
22.10.1889
Сын: Александр Демьянович
Мать ребёнка: Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Александр Демьянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
24.01.1907