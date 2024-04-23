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Мария Ивановна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

25.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: Ефимия Илларионовна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Гликерия Петровна

Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Харитина Петровна

Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1852

Сын: Конон Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.03.1852

Сын: Герасим Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феврония Петровна

Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1855

Сын: Сергей Петрович

Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
25.03.1885

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