Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти25.03.1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: Ефимия Илларионовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Гликерия Петровна
Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Харитина Петровна
Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
02.03.1852
Сын: Конон Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
02.03.1852
Сын: Герасим Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феврония Петровна
Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич
Рождение ребёнка
01.10.1855
Сын: Сергей Петрович
Отец ребёнка: Пётр Дорофеевич
Смерть
25.03.1885