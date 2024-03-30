Омельченко (Кириченко) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кириченко Яков
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Омельченко Василий Иванович
Отец ребёнка: Омельченко Иван Степанович
село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
11.09.1922
Дочь: Симбирцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Омельченко Иван Степанович
село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
1926
Сын: Омельченко Степан Иванович
Отец ребёнка: Омельченко Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно