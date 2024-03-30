Омельченко (Кириченко) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко (Кириченко) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кириченко Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Омельченко Василий Иванович

Отец ребёнка: Омельченко Иван Степанович

село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
11.09.1922

Дочь: Симбирцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Омельченко Иван Степанович

село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
1926

Сын: Омельченко Степан Иванович

Отец ребёнка: Омельченко Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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