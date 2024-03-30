Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Омельченко Степан Иванович
Омельченко Степан Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1989
Пол
Мужской
Отец
Омельченко Иван Степанович
Мать
Омельченко (Кириченко) Екатерина Яковлевна
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Омельченко Иван Степанович
Мать:
Омельченко Екатерина Яковлевна
Смерть
1989
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия