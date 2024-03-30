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Омельченко Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Омельченко Иван Степанович

Мать: Омельченко Екатерина Яковлевна

Смерть
1989
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