Омельченко Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Омельченко Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1918

Сын: Омельченко Василий Иванович

Мать ребёнка: Омельченко Екатерина Яковлевна

село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
11.09.1922

Дочь: Симбирцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Омельченко Екатерина Яковлевна

село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
1926

Сын: Омельченко Степан Иванович

Мать ребёнка: Омельченко Екатерина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Омельченко Екатерина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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