Омельченко Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1918
Сын: Омельченко Василий Иванович
Мать ребёнка: Омельченко Екатерина Яковлевна
село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
11.09.1922
Дочь: Симбирцева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Омельченко Екатерина Яковлевна
село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
Рождение ребёнка
1926
Сын: Омельченко Степан Иванович
Мать ребёнка: Омельченко Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно