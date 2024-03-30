Кириченко Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Кириченко Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Омельченко Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.09.1900
Дочь: Бакулина Марфа Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Кириченко Ксения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Василий Яковлевич
Смерть
1928
село Благовещенка Лозовского района Харьковской области