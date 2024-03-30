Кириченко Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириченко Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Кириченко Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Омельченко Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1900

Дочь: Бакулина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Кириченко Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1928
село Благовещенка Лозовского района Харьковской области
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