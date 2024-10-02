Юринов Иван Антонович
Место рожденияд. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Дата рождения15.12.1917
Дата смерти17.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1917
д. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юринова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
?.12.1948
Мать ребёнка: Юринова Мария
Рождение ребёнка
25.12.1963
Дочь: Шведова (Юринова) Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна
Луга
Рождение ребёнка
17.03.1966
Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна
Луга
Рождение ребёнка
27.08.1969
Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
04.10.1970
Дочь: Некрасова (Юринова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна
Луга
Смерть
17.03.1987
Луга