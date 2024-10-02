Юринов Иван Антонович 15.12.1917 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юринов Иван Антонович

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Место рождения

д. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области

Дата рождения

15.12.1917

Дата смерти

17.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1917

Отец: Юринов Антон Егорович

Мать: Юринова (Брень) Ксенья Степановна

д. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
?.12.1948

Сын: Юринов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Юринова Мария

Рождение ребёнка
25.12.1963

Дочь: Шведова (Юринова) Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Луга
Рождение ребёнка
17.03.1966

Сын: Юринов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Луга
Рождение ребёнка
27.08.1969

Сын: Юринов Николай Иванович

Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1970

Дочь: Некрасова (Юринова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Юринова (Базылевич) Татьяна Николаевна

Луга
Смерть
17.03.1987
Луга

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