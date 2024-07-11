Юринов Антон Егорович
Место рожденияВитебская губ., Невельский уезд, Кульневская вол., д. Гультяи
Дата рожденияС 1892 по 1993
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1993
Отец: не указан
Мать: не указана
Витебская губ., Невельский уезд, Кульневская вол., д. Гультяи
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1917
Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна
д. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
12.03.1920
Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Юринова) Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна
Рождение ребёнка
23.03.1925
Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна
Смерть
1961