Юринов Антон Егорович С 1892 по 1993 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юринов Антон Егорович

Место рождения

Витебская губ., Невельский уезд, Кульневская вол., д. Гультяи

Дата рождения

С 1892 по 1993

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1892 по 1993

Отец: не указан

Мать: не указана

Витебская губ., Невельский уезд, Кульневская вол., д. Гультяи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юринова (Брень) Ксенья Степановна

Рождение ребёнка
15.12.1917

Сын: Юринов Иван Антонович

Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна

д. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
12.03.1920

Сын: Юринов Василий Антонович

Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Юринова) Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна

Рождение ребёнка
23.03.1925

Сын: Юринов Степан Антонович

Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Юринов Николай Антонович

Мать ребёнка: Юринова (Брень) Ксенья Степановна

Смерть
1961

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