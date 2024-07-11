Юринова (Брень) Ксенья Степановна С 1890 по 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЮринова (Брень) Ксенья Степановна

Юринова (Брень) Ксенья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1890 по 1892

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1892

Отец: Брень Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юринов Антон Егорович

Рождение ребёнка
15.12.1917

Сын: Юринов Иван Антонович

Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович

д. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
12.03.1920

Сын: Юринов Василий Антонович

Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Юринова) Валентина Антоновна

Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович

Рождение ребёнка
23.03.1925

Сын: Юринов Степан Антонович

Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Юринов Николай Антонович

Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович

Смерть
1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.