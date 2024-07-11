Юринова (Брень) Ксенья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1890 по 1892
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1890 по 1892
Отец: Брень Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1917
Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович
д. Сукино, Пустошкинский р-н, Великолукской области
Рождение ребёнка
12.03.1920
Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Юринова) Валентина Антоновна
Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович
Рождение ребёнка
23.03.1925
Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Юринов Антон Егорович
Смерть
1974