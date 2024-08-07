Иванов Владимир Аврамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Владимир Аврамович

Иванов Владимир Аврамович

Место рождения

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

22.02.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1964

Отец: Иванов Аврам Иванович

Мать: Иванова Юлия Ильинична

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Валентина Петровна

Рождение ребёнка
24.04.1991

Сын: Иванов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1992

Дочь: Иванова Анна Владимировна

Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.