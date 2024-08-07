Иванов Владимир Аврамович
Место рождения
Дата рождения22.02.1964
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1964
Отец: Иванов Аврам Иванович
Мать: Иванова Юлия Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1991
Сын: Иванов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
25.05.1992
Дочь: Иванова Анна Владимировна
Мать ребёнка: Иванова Валентина Петровна