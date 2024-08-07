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Иванова Юлия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ионов Илья Ионович

Мать: Антонова Агафья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Иванов Юрий Аврамович

Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.02.1964

Сын: Иванов Владимир Аврамович

Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
22.08.1966

Сын: Иванов Геннадий Аврамович

Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1977

Дочь: Алексеева Елена Аврамовна

Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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