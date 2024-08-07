Иванова Юлия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ионов Илья Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
22.02.1964
Сын: Иванов Владимир Аврамович
Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
22.08.1966
Сын: Иванов Геннадий Аврамович
Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1977
Дочь: Алексеева Елена Аврамовна
Отец ребёнка: Иванов Аврам Иванович
Смерть
Неизвестно