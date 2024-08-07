Иванов Аврам Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Юлия Ильинична
Рождение ребёнка
1961
Мать ребёнка: Иванова Юлия Ильинична
Рождение ребёнка
22.02.1964
Сын: Иванов Владимир Аврамович
Мать ребёнка: Иванова Юлия Ильинична
Рождение ребёнка
22.08.1966
Сын: Иванов Геннадий Аврамович
Мать ребёнка: Иванова Юлия Ильинична
Рождение ребёнка
27.11.1977
Дочь: Алексеева Елена Аврамовна
Мать ребёнка: Иванова Юлия Ильинична
Смерть
Неизвестно