Иванова Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.04.1991
Сын: Иванов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Иванов Владимир Аврамович
Рождение ребёнка
25.05.1992
Дочь: Иванова Анна Владимировна
Отец ребёнка: Иванов Владимир Аврамович