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Иванова Валентина Петровна

Место рождения

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

Дата рождения

18.08.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Владимир Аврамович

Рождение ребёнка
24.04.1991

Сын: Иванов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Иванов Владимир Аврамович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
25.05.1992

Дочь: Иванова Анна Владимировна

Отец ребёнка: Иванов Владимир Аврамович

Сеспель, Канашский район, Чувашская Республика

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