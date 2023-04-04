дочь Михайлова (дочь Михайлова) Анулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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дочь Михайлова (дочь Михайлова) Анулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

1760

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1696 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Сын Калины Антип

Отец ребёнка: Сын Полита Калина

Рождение ребёнка
1723

Сын: Сын Калины Матвей

Отец ребёнка: Сын Полита Калина

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Полита Калина

Смерть
1760
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