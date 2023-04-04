дочь Михайлова (дочь Михайлова) Анулина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смерти1760
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
1720
Сын: Сын Калины Антип
Отец ребёнка: Сын Полита Калина
Рождение ребёнка
1723
Сын: Сын Калины Матвей
Отец ребёнка: Сын Полита Калина
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сын Полита Калина
Смерть
1760