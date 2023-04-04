сын Полита Калина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смерти1750
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Полит
Рождение ребёнка
1720
Сын: Сын Калины Антип
Мать ребёнка: Дочь Михайлова Анулина
Рождение ребёнка
1723
Сын: Сын Калины Матвей
Мать ребёнка: Дочь Михайлова Анулина
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Михайлова Анулина
Смерть
1750