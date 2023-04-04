сын Полита Калина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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сын Полита Калина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

1750

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Полит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Сын Калины Антип

Мать ребёнка: Дочь Михайлова Анулина

Рождение ребёнка
1723

Сын: Сын Калины Матвей

Мать ребёнка: Дочь Михайлова Анулина

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Михайлова Анулина

Смерть
1750
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