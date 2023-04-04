сын Калины Антип
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Сын Полита Калина
Мать: Дочь Михайлова Анулина
Рождение ребёнка
1743
Сын: Сын Антипа Иван
Мать ребёнка: Дочь Федорова Настасья
Рождение ребёнка
1762
Сын: Сын Антипа Демид
Мать ребёнка: Дочь Федорова Настасья
Рождение ребёнка
1770
Сын: Сын Антипа Павел
Мать ребёнка: Дочь Федорова Настасья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Федорова Настасья
Смерть
Неизвестно