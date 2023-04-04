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сын Калины Антип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Сын Полита Калина

Мать: Дочь Михайлова Анулина

Рождение ребёнка
1743

Сын: Сын Антипа Иван

Мать ребёнка: Дочь Федорова Настасья

Рождение ребёнка
1762

Сын: Сын Антипа Демид

Мать ребёнка: Дочь Федорова Настасья

Рождение ребёнка
1770

Сын: Сын Антипа Павел

Мать ребёнка: Дочь Федорова Настасья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Федорова Настасья

Смерть
Неизвестно
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