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сын Калины Матвей

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Сын Полита Калина

Мать: Дочь Михайлова Анулина

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Дочь Матвея Федосья

Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Дочь Матвея Авдотья

Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Дочь Матвея Матрена

Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сын Матвея Дементий

Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Никитина Авдосья

Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
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