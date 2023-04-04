сын Калины Матвей
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Сын Полита Калина
Мать: Дочь Михайлова Анулина
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Дочь Матвея Федосья
Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Дочь Матвея Авдотья
Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Дочь Матвея Матрена
Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сын Матвея Дементий
Мать ребёнка: Дочь Никитина Авдосья
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Никитина Авдосья
Смерть
Неизвестно
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния