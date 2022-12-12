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Правосудов Мирон Тимофеевич

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Место рождения

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1858 ст.

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Правосудов Архип Миронович

Мать ребёнка: Правосудова Евдокия Прокофьевна

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Свиридова Анна Мироновна

Мать ребёнка: Правосудова Евдокия Прокофьевна

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Правосудова Евдокия Прокофьевна

Смерть
1936
Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
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