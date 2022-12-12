Правосудов Мирон Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1858 ст.
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Правосудов Архип Миронович
Мать ребёнка: Правосудова Евдокия Прокофьевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Свиридова Анна Мироновна
Мать ребёнка: Правосудова Евдокия Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1936