Свиридова Анна Мироновна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти16.05.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
02.07.1939
Дочь: Свиридова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
01.04.1941
Сын: Свиридов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Семенович
Рождение ребёнка
02.07.1946
Сын: Свиридов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Свиридов Михаил Семенович
Родился в Приморском Крае, Лесозаводском районе, селе Пантелеймоновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.1983
Лучки, Хорольский муниципальный район, Приморский край