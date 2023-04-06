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Свиридова Анна Мироновна

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Место рождения

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1907

Дата смерти

16.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Правосудов Мирон Тимофеевич

Мать: Правосудова Евдокия Прокофьевна

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
02.07.1939

Дочь: Свиридова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Семенович

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.04.1941

Сын: Свиридов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Семенович

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край
Рождение ребёнка
02.07.1946

Сын: Свиридов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Свиридов Михаил Семенович

Пантелеймоновка, Лесозаводский, Приморский край
Родился в Приморском Крае, Лесозаводском районе, селе Пантелеймоновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свиридов Михаил Семенович

Смерть
16.05.1983
Лучки, Хорольский муниципальный район, Приморский край
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