Правосудова Евдокия Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Правосудова Евдокия Прокофьевна

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Место рождения

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Правосудов Архип Миронович

Отец ребёнка: Правосудов Мирон Тимофеевич

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Свиридова Анна Мироновна

Отец ребёнка: Правосудов Мирон Тимофеевич

Шулаевка, Бузулукский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Правосудов Мирон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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