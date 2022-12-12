Правосудова Евдокия Прокофьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Правосудов Архип Миронович
Отец ребёнка: Правосудов Мирон Тимофеевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Свиридова Анна Мироновна
Отец ребёнка: Правосудов Мирон Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно