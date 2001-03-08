Белинская (Афанасьева) Александра Кузьминична
Место рождения
Дата рождения15.07.1939
Дата смерти08.03.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1939
по документам родилась 15 января 1939г (документы с ошибкой были составлены)
Рождение ребёнка
22.12.1958
Дочь: Белинская Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Белинский Николай Тихонович
Гольтявино, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)