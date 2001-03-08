Белинская (Афанасьева) Александра Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белинская (Афанасьева) Александра Кузьминична

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Место рождения

Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.07.1939

Дата смерти

08.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1939

Отец: Афанасьев Кузьма Иванович

Мать: Афанасьева Федора Васильевна

Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
по документам родилась 15 января 1939г (документы с ошибкой были составлены)
Рождение ребёнка
22.12.1958

Дочь: Белинская Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Белинский Николай Тихонович

Гольтявино, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белинский Николай Тихонович

Смерть
08.03.2001
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
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