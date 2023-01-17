Афанасьева Федора Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1916
Дата смерти04.01.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1939
Дочь: Белинская Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Афанасьев Кузьма Иванович
Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
по документам родилась 15 января 1939г (документы с ошибкой были составлены)
Рождение ребёнка
17.10.1941
Дочь: Швабина Зинаида Кузьминична
Отец ребёнка: Афанасьев Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Султанов Барей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Султанов Барей
Смерть
04.01.1967