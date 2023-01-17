Афанасьева Федора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева Федора Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1916

Дата смерти

04.01.1967

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1939

Дочь: Белинская Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Афанасьев Кузьма Иванович

Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
по документам родилась 15 января 1939г (документы с ошибкой были составлены)
Рождение ребёнка
17.10.1941

Дочь: Швабина Зинаида Кузьминична

Отец ребёнка: Афанасьев Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Султанов Юрий Бареевич

Отец ребёнка: Султанов Барей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султанов Барей

Смерть
04.01.1967
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