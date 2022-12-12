село Мелекес, село Мелекес, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Мелекес

Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2232Верхний Мелекесь (Чады-Мелекесь), деревня.при рч. Чады-Мелекесе.608111288305Р. — Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Беткинская волость
1116. Мелекесы Средний и Верхний, деревня бывшая государственная, при речке Мелекесе, дворов 188, жителей 1156, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Бетькинская волость
10Мелекес, с. при р.р. Чаде и Мелекесе, на почт. трак., церковь (постр. в 1888 г.), шк., х.-з. маг., 2 бак. и вин. лав., кузн.687280820824Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Тукаевский район
188490Мелекессело55°36'52°11'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Тукаевский муниципальный район, Мелекесское сельское поселение
92657440101с Мелекессело
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