Мелекес
Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2232Верхний Мелекесь (Чады-Мелекесь), деревня.при рч. Чады-Мелекесе.608111288305Р. — Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1116. Мелекесы Средний и Верхний, деревня бывшая государственная, при речке Мелекесе, дворов 188, жителей 1156, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
10Мелекес, с. при р.р. Чаде и Мелекесе, на почт. трак., церковь (постр. в 1888 г.), шк., х.-з. маг., 2 бак. и вин. лав., кузн.687280820824Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
188490Мелекессело55°36'52°11'N-39-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92657440101с Мелекессело
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